Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürü Vekili İnan Kılıçoğlu, kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlar ile tanıtıp telefonla aradıkları ve vatandaşların bu dolandırıcılara kanmaları gerektiğin söyledi. Şahısları terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesapları boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı anlatan Kılıçoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"Bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını telefonları alan vatandaşlarımızın, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 155 veya 156 ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını kat'iyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara kat'iyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen sms metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin."