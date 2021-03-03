Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Bahadır görevine başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önce Kaymakamlık Yazı işleri Müdürlüğü yapan ve sırasıyla İnhisar Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü, son olarak ta Bursa'nın Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Bahadır, Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğüne vekaleten atandı. İlçede daha önce de görev yaptığını dile getiren Bahadır, "Pazaryeri ilçemizde 4 yıl Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. Bu göreve beni layık gören saygıdeğer büyüklerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim” dedi.