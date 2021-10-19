Pazaryeri ilçe stadyumu yenileniyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan stadın yenilenme çalışması başladı.

Bilecik 1'inci Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor'un müsabakalarını oynadığı ilçe stadı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı ihale sonrası tadilata alındı. Bilecik 1'inci Amatör Lig 2021-2020 sezonun başlamasının ilk haftasından sonra stadın tadilata alınması tepkiyle karşılanırken, ildeki stat sorununa bir yenisi daha eklendi. Stadın başta oturma koltuğu, kale arkası tribünü tadilatı ile soyunma odaları yeniden yapılacak. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, şuan için statta maç oynanmasına herhangi bir sorun teşkil edecek durum olmadığı söyleyerek, "Müteahhit firması ile görüşme yaptık. Kale arkası tribünü stat dışından onarımı olacağı söylediler. Soyunma odalarının yenilenmesi sırasında yüzme stat yanında bulunan yüzme havuzunun soyunma odalarını kullanılmasına karar verdik. Zaten koltukların sökülmesinde herhangi bir sorun yok. Bu hafta Pazaryerispor-1992 Yeniköy maçı ile Karaköyspor- Akpınarspor müsabakaları o statta oynanacak. Eğer futbol müsabakası oynamaya bir mani teşkil ederse, müsabakaları Bozüyük veya Bilecik'e verebilir" dedi.