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Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert göreve başladı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanana Serdar Sert göreve başladı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanana Serdar Sert göreve başladı.


Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar'ın Bilecik'in Bozüyük İlçesine tayin olması nedeniyle boş olan göreve Serdar Sert atandı. Sert, bugün itibariyle göreve başlarken, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 10 yıldır Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner olarak görev yapıyordu.

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