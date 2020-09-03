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Pazaryeri ilçesindeki göletlerde amatör balıkçılar denetlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan göletlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince amatör balıkçılar denetlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan göletlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince amatör balıkçılar denetlendi.


Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ekipleri Pazaryeri ilçesindeki göletlerde mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması için Esere göletin de denetimlerde bulundu.


Amatör balıkçılar yapılan denetimlerde kontrol edilirken, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, “Pazaryeri İlçe Müdürlüğü Personelimiz ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubemiz personelleri tarafından Esere göletin de amatör balıkçı denetimi yapıldı. İlçe genelindeki göletlerde mevcut popülasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması için uygunsuz avlananlara yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

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