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Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleşti

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1.

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlçe Kaymakamı Berker Çırak Başkanlığında yapıldı.


Pazaryeri Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda 2019 yılı çalışma faaliyet raporları görüşülerek 2020 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Alınca Köyü Muhtarı Sezai Güral ve Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi. İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat'da seçime girmeden otomatik olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.

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