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Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu ‘Akademik Kurul Toplantısı' yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu (MYO) güz yarıyılı ‘Akademik Genel Kurul Toplantısı’ gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu (MYO) güz yarıyılı ‘Akademik Genel Kurul Toplantısı' gerçekleşti.


Pazaryeri MYO Akademik Kurul Toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Pazaryeri MYO Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural ve Müdür Yardımcısı Uğur Kayış'ın katıldığı toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim hazırlıkları ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.


Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir “Yöneticilerimiz ve akademik personelimizle sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmemizi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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