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Pazaryeri Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı Pazaryeri Meslek Yüksekokulu yenileme ve tadilat çalışmalar ile yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Pazaryeri Meslek Yüksekokulu yenileme ve tadilat çalışmalar ile yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Pazaryeri Meslek Yüksekokulun eğitim binaları Pazaryeri Belediyesi tarafından boyandı. Meslek yüksekokulumuzun ilçenin tanıtımı için büyük rol oynadığı anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizde bulunan Meslek Yüksekokulumuzda geçen yıl yaklaşık 500 öğrencimiz eğitim aldı ve ilçemizi yakından tanıma fırsatı buldu.Pazaryeri Belediyesi olarak Pazaryeri Meslek Yüksekokulumuzun binasının boya işlerini üstlendik. Pazaryeri Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destek her zaman sürecek. Meslek yüksekokulumuza yeni bölümler kazandırılmasıyla ilgili istişarelerimiz devam ediyor” dedi.

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