Pazaryeri turizmi için bir araya geldiler

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan Pazaryeri'nde bir takım incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Bircan, bu incelemeler ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası Pazaryeri turizminin önce çıkması için belediye ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında işbirlikleri yapılacağını anlatan Başkan Tekin, "Sevdamız Pazaryeri diyerek Pazaryerimizin kültürel geleneksel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turizminin geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'a ve İsmail Cihan'a teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.