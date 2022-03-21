Pazaryeri'nde 2 milyon 500 bin TL'lik yatırım ile tamamlanan halk kütüphanesi hizmet vermeye başladı. Kütüphaneyi yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Adeta çok amaçlı kültür merkezi oldu” ifadelerini kullandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde toplumsal bilgi ihtiyacını sağlamak amacıyla hizmet veren halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2 milyon 500 bin TL'lik yatırımı ile düzenlenerek daha kullanılır hale getirildi. Pazaryeri'nde önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlemeleri tamamlanan kütüphaneyi Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'la birlikte ziyaret etti. Kütüphane hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Tekin, “İlçemize yakışır bir kütüphane oldu. Okuma salonu, ders çalışma alanı, spor, el sanatları, müzik, kreş, toplantı salonuyla adeta çok amaçlı kültür merkezi oldu” dedi.

Öte yandan Başkan Tekin, atıl durumdaki kütüphaneleri ilçeye kazandırma konusunda destek olan Kaymakam Ferhat Altay, Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'a teşekkürlerini iletti.