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Pazaryeri'nde 40 çiftçiye eğitim verilecek

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim kursları programı protokolü imzalandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim kursları programı protokolü imzalandı.


Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR ve Ziraat Odaları ile imzalanan protokol "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında "Ceviz Yetiştiriciliği" konulu, 19 iş günü ve 148 saat olmak üzere 40 çiftçiye eğitim verilecek. Pazaryeri'nde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon ile Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi" konulu 5 iş ünü ve 40 saat olmak üzere 20 çiftçiye eğitim verilecek.


İmza törenine, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, il ilçe ziyaret odaları başkanları katıldı.

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