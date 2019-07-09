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Pazaryeri'nde ağaçlar ilaçlanıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçe merkezinde parklarda ve caddelerde bulunan ağaçlar Pazaryeri Belediyesi ekiplerince ilaçlanıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezinde parklarda ve caddelerde bulunan ağaçlar Pazaryeri Belediyesi ekiplerince ilaçlanıyor.


Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla, ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye ve hastalığa karşı mücadele başlattı. İlçede bulunan ağaçlar ve süs bitkilerinin üzerinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediye ekipleri, ilaçlama çalışmalarının insanlar ve evcil hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını belirtti. Vatandaşların rahat ve güvenli olmaları için çalışmalarını aralıksız devam ettiren yetkililer, haşerelerle mücadelenin ilçede bulunan tüm yeşil alanlarda sürdürüleceğini kaydetti. İlaçlama çalışmalarından memnun olan vatandaşlar da yeşil alanları her türlü haşereden korumayı hedefleyen mücadele için Pazaryeri Belediyesine teşekkür ettiler.

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