Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Pazaryeri'nde vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.