İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazaryeri’nde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar boş kaldı.


Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Pazaryeri'nde vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.