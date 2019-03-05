Pazaryeri'nde ev yangını

Bilecik'te 2 katlı ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hala geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde Hasan Güler'e ait 2 katlı ahşap evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda tüm evi sardı. O anda evde bulunanlar can havliyle kendileri dışarı atarken, yangına ilk olarak köylüler müdahale eti. Ardından Pazaryeri Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hala geldi.

Öte yandan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.