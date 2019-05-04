Pazaryeri'nde "Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum" projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum" projesi kapsamında ilçede eğitim gören öğrenciler kurumları gezerek, çalışmaları ve işleyişleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile öğrenciler, Pazaryeri Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı gezerek, kurumların çalışmaları ve işleyişleri hakkında bilgi aldı.

"Bu projede öğrencilerinin kurumları ziyaret edip kurum çalışmalarını öğrenmeleri amaçlanmıştır"

Proje hakkında bilgi veren Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, "Pazaryeri'nde eğitim gören ortaokul öğrencilerinin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında öğrenciler gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görebilme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamaktı amacımız. Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum projesi öğrencilerin kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olma isteği uyandırmak, sosyal yaşamda devlet yönetim birimlerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla da hazırlandı. Bu kapsamda ilçemiz öğrencilerinin kurumları ziyaret edip kurum çalışmalarını öğrenmeleri amaçlanmıştır" dedi.