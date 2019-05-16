Pazaryeri'nde ilçe mezarlığı temizleniyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan ilçe kabristanlığı Pazaryeri Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki mezarlığın bakım ve temizlik çalışmalarını yaptı. Pazaryeri İlçe Mezarlığı içindeki büyüyen otlar, ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesildi. Mezarlık içinde yer alan çeşmelerin de onarım ve tamiratları da yapıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan temizlik çalışmalarıyla vatandaşların kabristan ziyaretlerinde temiz ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirmelerini hedeflediklerini kaydetti. Tekin, "Belediyemiz, ilçe mezarlığımızda belirli zaman aralıklarla rutin temizlik ve bakım çalışmaları yapmakta. Bayram öncesi ilçe mezarlığımızı ziyarete hazır hale getireceğiz" dedi.