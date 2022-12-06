Pazaryeri'nde ‘Keşif Sınıfı' açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan anaokulunda ‘Keşif Sınıfı' açıldı.

Pazaryeri ilçesinde bulunan anaokulunda kaymakamlığın girişimiyle gerçekleştirilen keşif sınıfının açılışı Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan proje hakkında bilgi veren Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, “Keşif sınıfı projesi ile her yaş grubuna ve her yetenek alanına göre farklı gruplara ayrılan bilim setleri, deney setleri alınmış, bütünsel öğrenim modeli ile yapılandırılmış olan Mathazone Eğitim Programı tüm öğrencilerin adına senelik üyelikleri yaptırılmış, öğretmen-öğrenci ve velilerin kullanabileceği ortak bir platform oluşturulmuştur” ifadelerine yer verdi.

Bilim ve teknolojiyi toplumda geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Altay, keşif sınıfının oluşturulmasındaki desteklerinden dolayı hayırsever iş adamı Gökhan Karadeniz'e teşekkürlerini sundu.