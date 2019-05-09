Pazaryeri'nde Kırım Kongo Eğitimi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu ve ilçedeki okullarda yapılan seminerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi eğitimleri anlatıldı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin düzenlemiş olduğu program doğrultusunda, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda ve Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitimler verildi. Sağlık Bakanlığının hastalığa yönelik farkındalık oluşturma ve eğitim çalışmalarını yürütmek amacıyla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran ve Farabi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi stajyer öğrencileri işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine de eğitim düzenlenerek hastalıkla ilgili broşürler dağıtılarak bilgiler verildi. Zeynep Fatma Erduran yaptığı açıklamada, KKKA'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirerek ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Hayvanlardan insana bulaşan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Erduran, hastalığın kene tutunması, kene ile temas, hasta hayvanların kan ve idrarlarıyla bulaştığını kaydetti.