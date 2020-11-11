Pazaryeri'nde 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 65 fidan toprakla buluştu.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım günü saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluştu. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenene 'Geleceğe Nefes' kampanyası programı kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşurken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, " Bugün ayrıca 11.11 Bilecikliler günü olduğundan etkinlik daha ayrı bir güzel oldu. Pazaryeri Orman İşletme Şefliğine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanımız Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutan vekili Yusuf Koçak, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, İlçe Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Merve Çetin, İşletme Şefi Mehmet Ufuk Aykul katıldı.