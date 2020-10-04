Pazaryeri'nde motosiklet kazası, 2 yaralı

Bilecik'te seyir halinde bir motosikletten kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde grup halinde Bursa istikametine seyir halindeki Bülent Tığlı yönetimindeki 26 GF 075 plakalı motosiklet, Memişoğlu mevkii Bayırı bölgesinde virajı almayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak oturan Duru Nur Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası yaralı şahısların diğer motosikletli arkadaşları olay yerine gelerek çevreye yayılan eşyaları topladılar.