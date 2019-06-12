Pazaryeri'nde öğrencilerden bir yaz akşamı şiir dinletisi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu “Bir Yaz Akşamı” şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Kültür Merkezinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir yaz akşamında şiir dinletisi programına, İlçe kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Okul müdürü Kemal Kutluer'in açılış konuşmasıyla başlayan şiir dinletisi programını hazırlayan okulun Türk Dili edebiyatı öğretmeni Necla Yıldız'ın eşsiz sunumuyla ve öğrencilerin birbirinden güzel şiirleri okumasıyla devam edildi. Pazaryeri Kaymakamı, Oray Güven, şiir okuyan öğrencilere plaket verdi. Okulun 12. sınıf öğrencileri Türk Dili edebiyatı öğretmeni Necla Yıldız'a çiçek sunumu ile program son buldu.