İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazaryeri'nde özel eğitim sınıfı açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda özel gereksinimli çocuklar için yapılan sınıf düzenlenen tören ile açıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda özel gereksinimli çocuklar için yapılan sınıf düzenlenen tören ile açıldı.


Pazaryeri'nde hayırsever iş damlarının yardımları ile özel gereksinimli bireyler için yapılan sınıfın açılışı gerçekleştirildi. 4 öğrencinin eğitim alacağı sınıfta, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişim özellikleri ile eğitim yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.


Açılışa Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.