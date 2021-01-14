Pazaryeri'nde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Bilecik'in Pazaryeri Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşısı, güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Pazaryeri Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı. Hastanede sağlık çalışanlarına birinci doz korona virüs aşısı yapıldı. Pazaryeri'nde ilk gün 15 sağlık çalışanına korona virüs aşısı vurulurken, aşılanan sağlık çalışanlarına 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

Göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin aşılama çalışmalarını yakından takip ediyor.