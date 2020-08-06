Pazaryeri'nde sıkı denetim

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık koordinesinde oluşturulan ekipler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Pazaryeri'nde umuma açık iş yerleri Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, İlçe Emniyet Müdür Amiri İnan Kılıçoğlu ve görevli ekipler tarafından denetlendi. İş yerlerinde virüs ile ilgili alınan tedbirler kontrol edilirken, Pazaryeri ilçesinde vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi. Vatandaşlara kurallar hatırlatılarak maskesi olmayanlara maske hediye edildi.