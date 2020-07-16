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Pazaryeri'nde yangın tatbikatı

Bilecik’te kamu kurum ve kuruluşları personeline ile muhtarlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yangın tatbikatı verildi.

Bilecik'te kamu kurum ve kuruluşları personeline ile muhtarlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yangın tatbikatı verildi.


Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşları personeline ile muhtarlara yangın tatbikatı. Ekiplerce ilk önce yangın esnasında ne yapılması gereken konular anlatılırken, daha sonra tatbikatlı yangın söndürme eğitimi de verildi. Kamu kurum ve kuruluşları personeline ile muhtarlar alınan eğitimden memnun kalırken, her vatandaşın bu tür eğitimlerini almaları gerektiğini söylediler.

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