Pazaryeri'nde yeni yasaklar geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, halı saha ve okul bahçeleri ile parklar dahil olmak üzere tüm açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunlarının oynanması yasaklandı.

Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. İlçe genelinde ek tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazaryeri ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine hane ve taziye ziyareti yapmaları ile halı saha ve okul bahçeleri ile parklar dahil olmak üzere tüm açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunlarının oynanması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Yukarıdaki maddelerde yer alan kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 ve 284 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi ve diğer mevzuat hükümlerince adli ve idari işlem yapılmasına, bu kararların gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir” denildi.