Pazaryeri'nde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri- Bilecik karayolu Ahmetler köyü kavşağında meydana gelen kazada Rıdvan Y. idaresindeki 26 AD 738 plakalı kamyonet, İsmet K. idaresindeki 11 EL 171 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör römorkuna, Talha G. idaresindeki 26 UC 407 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Talha G., Selma B., Rıdvan Y., Kadri G. ve İsmet K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.