Amatör Lig ikinci haftasında Pazaryerispor kendi sahasında Yeşilyurtspor'u 3-0 mağlup etti.

Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Amatör Lig ikinci hafta müsabakasında Pazaryerispor, Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan Pazaryerispor maçın 29'uncu dakikasında gelişen bir atakta Yeşilyurtsporlu oyuncusu Berk Adıgüzel'in topu kendi filelere göndermesi ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Pazaryerispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan ev sahibi ekip, müsabakanın 56'ncı dakikasında Emrah Yılmaz'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 79'uncu dakikasında Emre Kayhan Pazaryerispor'un 3'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Pazaryerispor 3 puanı 3 golle aldı. Ligde 2'de 2 yapan Pazaryerispor 6 puana yükselirken ligin 3'üncü haftasında zorlu Bilecikspor deplasmanına gidecek.

Maç sonunda futbolcuları tebrik eden Pazaryerispor Teknik direktörü İsmail Öztürk, “Yeşilyurtspor karşılaşmasına galibiyet için çıktık ve sporculularımız oynadıkları güzel futbol ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Hepsini teker teker kutlarım bu başarılı oyunumuzu önümüzdeki maçlarda da devam ettirtip ligi iyi bir derece ile bitirmek istiyoruz” dedi.