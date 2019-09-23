İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı

Bilecik 1.

Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor, yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında galip gelmesini bildi.


Amatör Lig 1'inci hafta müsabakasından Pazaryerispor, Akpınarspor'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki takım futbolcu ve teknik heyetini tebrik ederek yeni sezonun dostluk içerisinde geçmesini diledi. Maça iyi başlayan Pazaryeri müsabakanın 22'nci dakikasında Emrah Yılmaz ile durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 66'ıncı dakikasında Kadir Şentürk ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Pazaryerispor müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.