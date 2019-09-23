Pazaryerispor ilk haftayı 3 puanla kapattı

Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor, yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında galip gelmesini bildi.

Amatör Lig 1'inci hafta müsabakasından Pazaryerispor, Akpınarspor'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki takım futbolcu ve teknik heyetini tebrik ederek yeni sezonun dostluk içerisinde geçmesini diledi. Maça iyi başlayan Pazaryeri müsabakanın 22'nci dakikasında Emrah Yılmaz ile durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 66'ıncı dakikasında Kadir Şentürk ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Pazaryerispor müsabakadan 3 puanla ayrıldı.