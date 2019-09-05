Pelitözü Göleti ve gölete giden yollar pislikten geçilmiyor

Bilecik'te mesire yeri Pelitözü Gölpark'ın ormanlık alanlarına duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler çevreyi zarar veriyor.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan yeri Pelitözü Gölpark'ın Beşiktaş Mahallesi tarafı ve Çakırpınar Köyü tarafından girişleri duyarsız vatandaşlar tarafından çevreye atılan çöpler çevre kirliğine yol açıyor. Aynı şekilde mesire yeri olarak kullanılan Pelitözü Gölpark etrafındaki ormanlık alanlar ona keza çöplerden geçilmiyor. Duyarlı vatandaşlar pikniğe gelen vatandaşların çöplerini poşetlere koyarak çöp konteyner atmalarını isterken, görevlilerden sadece gözönünde olan alanları değil ormanlık alandaki çöpleri de temizlemeleri istediler.