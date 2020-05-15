Pelitözü Gölpark vatandaşlara hazırlanıyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında piknik alanlarının kapanması ile kentte de vatandaşların en yoğun şekilde kullandığı Pelitözü Gölpark vatandaşlar için hazırlandığı belirterek, "Bu zor günleri hep birlikte aştıktan sonra Pelitözü Gölpark'ta tekrar bir arada olmak dileğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birimin Pelitözü Gölpark'ta çalıştığını kaydeden Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin birçok noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Birçok birim çalışanlarımız şehrimizin değişik noktalarına faaliyetlerini sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de şehrimizin birçok noktası yanı sıra Pelitözü Gölpark'ta çalışmalarını sürdürüyor. Salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte aştıktan sonra Pelitözü Gölpark'ta tekrar bir araya gelmek dileğiyle birçok noktayı hemşehrilerimiz için hazırlıyoruz'' dedi.