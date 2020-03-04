Bilecik Belediyesi Mart ayı 1'inci birleşiminde 7 gündem madde görüşülürken, Pelitözü Gölpark'a içkili mekan açıklamasına karar verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Başkanlığında Bilecik Mart ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündemin 1'inci maddesi olarak, toplu taşıma araçlarında çalışacak olan kişilere belediye tarafından verilecek araç sürücüsü tanıtım kartı ücretinin belirlenmesi konusunda görüşüldü. Bu madde ücret ve tarife komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi olarak Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği (KİG-DER) tarafından Baltık Başkentlerine düzenlenecek olan imar şehircilik belediye hizmetleri inceleme ve teknik gezisine Belediye Meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nın katılmak üzere görevlendirilmesi konusunun görüşüldü. Bu madde Melek Mızrak Subaşı'nın gönderilmesini kabulü oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3'üncü maddesinde Bilecik Belediye Meclisi'nin 02 Aralık 2019 tarih ve 124 sayılı ücret ve tarifelerinin tespiti konulu kararıyla belirlenen 2020 yılında uygulanacak toplu taşıma, özel servis, ticari taksi, araçlarının sözleşme devir ücretlerinde değişiklik yapılması konusunda ücret ve tarife komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Uygulanacak toplu taşıma, özel servis, ticari taksi, araçlarının sözleşme devir ücretlerinin komisyonca meclise sunulması doğrultusunda değişiklik yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4'üncü maddesi olan içkili yer bölgelerine ilave yeni yerlerin belirlenmesi konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu raporlar doğrultusunda içkili yer bölgelerine ilave edilmesi AK Parti , MHP ve İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses "red" oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 5'inci maddesi olan içkili yer bölgesi mesafelerinin belirlenmesi konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündemde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 30'uncu maddesinin (A) bendine istinaden belirtilen hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, mabet ve dini kurum ve kuruluşları, sanat müesseseleri, sanat kuruluşları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üreten, satılan ve üretilen yerleri, gaz dolum merkezleri 50 metre, içkili yer açılacak binada mescit bulunmamasına, mescidin bitişik nizamlı binalara izinli ye ruhsatı verilmemesine, Pelitözü Mahallesi Gölpark mevkinde bulunan mescide 100 metreden yakın içkili yer açılmamasına şeklinde sunulan imar komisyonun raporu doğrultusunda içkili yer bölgelerinin mesafelerinin tespitinin kabulü oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 6'ıncı maddesinde Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 424 ada, 10 ve 13 parsel numaralı taşınmazda ile 17 pafta 423 ada 4 parsel numaralı taşınmazların ilave ve imar planı yapılması konusunda görüşülmesi oldu. Bu gündem şubat ayı meclis gündeminden 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edilmişti. Bu gündem maddesinde benzinlik ruhsatı almak için Serhat Subaşı ve Berrin Yıldırım başvuru yapmıştı. Bu gündem kapalı oylama şeklinde oylanırken, iki kişinin başvuruları yeterli kabul sayısına ulaşmadığı için red edildi.

Başkan Şahin'e yetki verildi

Gündemin yedinci maddesi olarak ek gündem maddesi sunuldu. Bu gündem maddesinde Bilecik Müze Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında merkez Bahçelievler Mahallesinde arkeolojik kazı çalışmalarına destek vermek amacıyla 5393 sayılı belediye kanununun 75'inci maddesinin (A) bendine istinaden mahalli idarelerle diğer kamu kurum kuruluşlarına ait yapım, bakım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunulması talep edildi. Bu taktide iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır hükmüne istinaden, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak proje ve benzeri iş ve işlemlere protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Semih Şahin'e yetki verilmesi konusunu görüşülmek üzere belediye meclisine havalesi oy birliği kabul edildi. Bu gündem ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak proje, iş ve işlemlere ilişkin protokol yapmak ve destek olmak üzere Semih Şahin'e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti içkili mekanlara karşı çıktı

Gündemin 4'üncü maddesi olan Pelitözü Göleti'ni içkili mekanların açılmasına AK Parti grubu karşı çıktı. AK Parti adına konuşma yapan meclis üyesi Muhammed Karadayı, "İnsanların sosyalleştikleri, aileleriyle piknik yaptıkları, buralarda sosyalleştikleri nadir alanlardan biri olan Pelitözü Göleti'nin içkili mekan ruhsatı verilmesini uygun bulmuyoruz" dedi.

Başkan Şahin ise, "Buranın her yeri böyle olacak diye bir şey yok. Bilecik'te her yeri serbest kılsanız en fazla 2 mekan açılır. 3'üncüyü açan batar. Bu çerçevede sosyalleşmeyi engelleyen bir şey olarak görmüyorum. Eskişehir, Ankara, İstanbul hiç sosyalleşmeyen şehir mi mesela? Onlar hiç sosyalleşmiyor mu yani? En sosyal biz mi yaşıyoruz?" dedi.