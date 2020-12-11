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Peyzaj çalışmalarıyla Bilecik güzelleştiriyoruz

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada toprakla buluşan mevsimlik çiçekler ile Bilecik güzelleşiyor.


Bilecik'in birçok bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ekipleri, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Saat Kulesi başta olmak üzere birçok noktada mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu. Uzun bir süredir devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bakımsız hale gelen orta refüjler, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları ile güzelleşiyor. Sulama hattı çekilen orta refüjler daha sonra yapılacak peyzaj düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacak.

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