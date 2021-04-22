Pisliği ve yollarının kötülüğüyle çok konuşulan Pelitözü Gölet'inde inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her gün binlerce kişini ziyaret ettiği ve son günlerde bakımsızlığından dolayı sıkça gündeme gelen Pelitözü Gölpark'ta incelemelerde bulundu. Vali Şentürk, "Burayı, Bilecik'in göz bebeği, reklam ve tanıtım açısından da insanların hizmetine sunulabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekilerle Pelitözü Göleti ve çevresinde incelemelerde bulundu. 2015 yılında Bilecik Belediyesine tahsis edilen ancak geçtiğimiz günlerde tahsis iptali yapılarak İl Özel İdaresince geri alınan Pelitözü Gölpark Mesire Alanında kapsamlı inceleme yapan Vali Şentürk, "Bu noktaya varmasını istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler yaşandı. Bunlar tamamen hukuki çerçevede gerçekleşti. Pelitözü Göleti, arazisi kamulaştırılarak sulama amaçlı yapılan bir gölettir. Daha sonra ilimiz için önemli bir park ve mesire alanı haline geldi. Bu amaçla kullanılmak üzere zamanında belediyeye tahsis edildi. Daha etkin hizmet verileceği düşüncesiyle böyle bir uygulama yapıldı ve belirli bir süre hizmet verdi. Daha sonra bu amacın dışında farklı amaçlarla kullanım amacı ortaya çıkınca bizler de özel idare olarak amacına uygun kullanılmadığını değerlendirip duruma itiraz ettik. Ancak amaç dışı bir takım yapılaşmalara gidilince de doğal olarak hukuki hakkımızı kullandık yetki ve sorumluluğumuzu da kullanarak bu duruma engel olmak durumunda olduk" dedi.

"Bilecik halkının da en geniş şekilde istifade etmesini arzu ediyoruz"

Pelitözü Gölpark'ta hiçbir zaman kurumlar arası çekişmeyi tartışmayı amaçlayan bir şey olmadığı söyleyen Vali Şentürk, "Esas olan kamu hizmetinin en üst seviyede verilmesidir. Özel idarenin tapulu mülkü olan bu alanın tasarrufları olan iş yerleri ile park ve mesire alanı olarak kullanılabilecek alanlar var burada. Bunların kirası da belediyeye gidiyordu tahsisi öyle yapılmıştı, şimdi biz özel idare olarak devraldık burayı, kendi mülkümüzde olup da kirasız tahsis ettiğimiz mülkleri devraldık yani. Bu mülkler üzerinde tasarrufta bulunma hakkımız var ve o hakkımızı da burada icra edeceğiz. Bu hakkı kullanırken de mümkün mertebe Bilecik halkının da en geniş şekilde istifade etmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Bu alanın belirli dönemlerde çok yoğunlaştığını, vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz"

Pelitözü Gölpark'la ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü bir çalışma olduğunu anlatan Vali Şentürk, "Bu alanın belirli dönemlerde çok yoğunlaştığını, vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz. Bunun için Çakırpınar bölgesi de dahil olmak üzere Selöz Gölet'ine kadar olan alanla burayı entegre eden bir anlayış içerisinde farklı mesire alanı olarak hazırlamak istiyoruz. Bu bölgenin B tipi bir mesire alanı olmasıyla ilgili bir protokolümüz oldu, Bakanlığa projesi gitti inşallah onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

"Pelitözü Göleti Bilecik'in göz bebeği"

Pelitözü Göleti mesire alanını Bilecik'in göz bebeği olduğunu söyleyen Vali Şentürk, "Reklam ve tanıtım amaçlı da insanların hizmetine sunulabilecek güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada eski valimiz şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın beyle de bir görüşmemiz var. Oradan da gelecek bir kısım katkılarla burayı tam bir göz bebeğine dönüştürmek istiyoruz ve buraya kullanıcılar başta olmak üzere herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Projeyi hayata geçireceğiz"

Burada birinci önceliğimiz temizlik olduğunu anlatan Vali Şetürk, "Nasıl buluyorsak öyle bırakmamız gerekir. İl Genel Meclisi başkan ve meclis üyelerimizle beraber geldik buraya beraberce mevcut hali nedir ve bu yapı üzerine bizim yasal çerçevede mülkiyetimizde olan alanlar içerisinde özellikle halkın daha iyi nasıl istifade edebilmesi için ne yapabiliriz konusunda bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah buradan gelen önerilerle beraber teknik ekibimiz bu alanı projelendirecek ve bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

"Buranın en son asfaltını da özel idare attı"

Pelitözü Gölpark'a bulunan yön tabelaları ve yollarında bozuklukların olduğunu ve bunları gördüklerini söyleyen Vali Şentürk, "Buranın en son asfaltını da özel idare attı, aradan geçen yıllar sonra geldik burayı tekrar teslim aldık, şu haliyle aldık burayı ve bizim mülkiyet ve sorumluluğumuzdaki kısımlarını elden geçireceğiz ama o proje çerçevesinde üstün körü yapıp geçmekten ziyade kalıcı bir hale getirmek istiyoruz burayı. Burada bir çok güzellik doğacağını düşünüyorum, bütün vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz, bir göz bebeği olarak kirletmeden, tüketmeden en verimli şekilde faydalanmamız lazım, göledimizin suyu pırıl pırıl su sporları ve balıkçılık dahil olmak üzere bütün aktivitelerin yapılacağı bir yer. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Bilal Şentürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl genel meclisi üyeleri, orman işletme ve özel idare personelinin katılımıyla Pelitözü Göleti mesire alanının temizlik ve bakımı ile genişletilmesi konuları ele aldılar.