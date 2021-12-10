Usta oyuncu Oya Başar ve Begüm Birgören'in baş rollerini paylaştığı 'Plastik Aşklar' oyunu Bilecik'te seyirciyle buluştu.

Bilecik Belediyesinin katkılarıyla, baş rollerini Oya Başar ile Begüm Birgören'in yaptığı “Plastik Aşklar'' adlı tiyatro oyunu Bilecik'te sahne aldı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tiyatro oyununu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, belediye başkan yardımcıları ve birçok tiyatro sever seyretti. Komedi türündeki oyun sonunda, seyirciler oyuncuları ayakta alkışlandı.

Bilecik'te keyifli bir gece yaşadıklarını kaydeden Başkan Şahin, sanatçılara teşekkür etti.