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Polis ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen kısıtlama saatlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen hafta sonu kısıtlama saatlerindeki denetimlerini ilçe genelinde titizlikle devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen hafta sonu kısıtlama saatlerindeki denetimlerini ilçe genelinde titizlikle devam ediyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında, pandeminin ikinci döneminde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlerini yağmur çamur demeden aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Korona virüs (covid-19) vaka sayılarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli'nde de düşüşe geçtiği bu günlerde vatandaşların rehavete kapılmaması ve sokağa mazeretsiz çıkıp dolaşanlara karşı ve vatandaşların sağlığı için şehrin çeşitli noktalarında yağmur, çamur demeden uygulamalar yapılıyor. Yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan vatandaşların evraklarını kontrol ediliyor, muaf olmayıp kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

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