Polisler huzurun arttırılması için muhtarlarla bir araya geldi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "Demokrasi zincirinin halkasını oluşturan muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören, halkın yanında ve hizmetinde olan muhtarlarımız ziyaret ettik. Kendilerine görevlerinde başarılar diledik" ifadelerine yer verildi.