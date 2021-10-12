İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette il müdürlükleri arasında beraber yürütülebilecek projeler hakkında ve önümüzdeki dönemde Bilecik'in gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdürlerine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.