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PTT Müdürü Bozkurt'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Bilecik PTT Başmüdürümüz sayın Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ve Sedat Çakmak, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, kendilerine teşekkür etti.


Ardından BİOSUN Katı Atık Bertaraf tesis yetkilileriyle bir araya gelen aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, "Belediyeler birliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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