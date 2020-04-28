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Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15’erli gruplar halinde alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15'erli gruplar halinde alındı.


Pazaryeri'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan kararlar kapsamında ilçe pazarına vatandaşlar dezenfekte edilerek 15'li gruplar halinde alındı. Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle yoğunluk yaşanan pazar alanında ekipler geniş çaplı önlemler aldı. Pazaryeri İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, Pazaryeri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlara maske dağıtılarak dezenfektan sıktılar.

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