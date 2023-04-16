Ramazan Bayram'ı öncesi ceviz satışlarında artış meydana geldi

Bilecik'te Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ceviz satışlarında büyük oranda artış meydana geldi.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kuruyemişçilerde yoğunluk devam ediyor. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda ceviz satışları esnafı memnun etti. Vatandaşların, misafirlere ev yapımı cevizli baklava ikram etme düşüncesi, satışların iki katına çıkmasına neden oldu.

“Ürünleri en uygun fiyatla müşteriye ulaştırıyorlar”

Yaklaşık 10 yıldır İstiklal Mahallesinde esnaflık yapan İlhan Öztürk, bayram öncesi yoğunluktan mutlu olduklarını ifade etti. Çarşısı esnafları olarak ürünleri en uygun fiyatla müşteriye ulaştırdıklarını söyleyen Öztürk, ceviz satışlarının bayram öncesi çok iyi olduğunu belirtti.

Öztürk normale oranla ceviz satışlarının ikiye katlandığını belirterek, “Her sene bayrama bir hafta kala ceviz ve türevlerinin satışları artıyor. Özellikle cevizin satışı artıyor çünkü insanlar bayram öncesinde ev baklavası yapmak için ceviz alıyor. Normale göre ceviz satışlarının iki katına çıktığını söyleyebilirim. Bayramda genel olarak şeker ya da kuruyemiş çeşitlerinin tüketimi artıyor. İnsanlar bayram ziyaretine gelecek misafirlerini ağırlamak ve bir şeyler ikram etmek için bu ürünlere başvuruyor ama bu bayram cevizin yeri ayrı tabii” ifadelerini kullandı.