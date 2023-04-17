Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz

Diyetisyen Sinem Kara, Ramazan Bayramı'ndan nasıl beslenilmesiyle alakalı uyarılarda bulunarak, "Ramazan Bayramı'nda öğün sayısının artması ve daha fazla yemek yeme istediğinden dolayı kişiler bazı sindirim problemi yaşayabilirler” dedi.

Kara, bayramda ikram edilen şeker, çikolata, baklava, börek gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve kalorisi yüksek gıdalar olduğunu söyledi. Bu gıdaları bayramda sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesiyle daha fazla yemek tüketimine sebep olabileceğini aktaran Diyetisyen Sinem Kara, "Bayramda en sık yapılan hatalardan biri öğünde tüketilmesi gereken besinleri kısıp yerine ikramlıklardan yenildiğini söyleyen Kara; “ Bayram süresince yeterli ve dengeli beslenmek için, beş temel besin grubunu da tabağınızda bulundurun. Bu besin grupları nelerdir? Süt ve süt ürünleri grubu, et-yumurta-kurubaklagiller ile yağlı tohumlar, Sebzeler grubu, meyveler grubu, ekmek ve tahıllar grubudur. Tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalıdır. Öğün araları en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlemelidir. Gerektiğinde ara öğünlerde meyve ve kuruyemişlerden yararlanılabilir. Bayram sabahı kahvaltıyı hafif geçirmek önemlidir. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenmemelidir” dedi.

“Gün içerisinde tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinler tüketilmemelidir.”

Kara; çiğ sebzeler lif açısından zengin olduğu için bolca tüketilmeli, kahvaltıda az tuzlu peynir tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Haşlanmış yumurta protein açısından kaliteli olduğundan tokluk süresi uzun olacaktır, tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis hamur işi gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Beyaz ekmek yerine tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir. Porsiyona dikkat ederek tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. Besinleri iyi çiğnemeli, yavaş tüketmelisiniz. Gün içerisinde mutlaka 8-10 bardak su tüketmeye çalışmalısınız. Özellikle bayramda tatlı tüketimi olacaksa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya porsiyona dikkat ederek kuru meyve tüketebilirsiniz. Tatlıların yanında içecek ikram edilecekse şekersiz içecek olmasına özen gösterin. Ramazan ayı sonrası fiziksel aktivitenin artırılması önemlidir. Gün içerisinde en az yarım saat tempolu yürüyüşler yapılmalı, bayram ziyaretlerine giderken yürümeyi tercih edebilirsiniz” şeklinde konuştu.