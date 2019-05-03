Ramazan davulcuları ilk sahura hazır

Bilecik'te Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandıracak olan davulculara eğitim verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde Ramazan davulcularının uyması gereken kurallar anlatılırken, davulcular da karşılıklı mani okuyarak davul çaldı. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Bilecik Belediyesi Müzik Eğitmeni Ayhan Çil tarafından bilgiler aktarıldı.

"Amacımız Ramazan davulculuğunu yaşatmaktır"

Ramazan davulcusu Mustafa Yörük, "Bilecik Belediyesi tarafından verilen eğitimlerde bilmediğimiz konuları öğrendik. Ben 15 yıldır Ramazan davulculuğu yapıyorum zaten. Amacımız Ramazan davulculuğunu yaşatmaktır" ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayında davul çalacak olan Tufan Birge ise aldıkları eğitimler ile eksikliklerini gidereceklerini ve vatandaşları sahura uyandırmaya çalışacaklarını belirtti.