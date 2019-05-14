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Ramazanda karpuz tüketin

Bilecik’te karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, oruç tutanların günlük su ihtiyaçlarını dengeleyebilmek için iftar ve sahurda karpuz tüketmesini tavsiye etti.

Bilecik'te karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, oruç tutanların günlük su ihtiyaçlarını dengeleyebilmek için iftar ve sahurda karpuz tüketmesini tavsiye etti.


Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan karpuz, Ramazan ayı vesilesiyle de çok tüketiliyor. Soğuk olarak tüketilen karpuz, bireylerin su ihtiyacını ciddi oranda karşılıyor. Uzmanlar, özellikle Ramazan ayında, uzun süre susuz kalanların iftar ve sahurda karpuz tüketmesini öneriyor. Bilecik'te her hafta pazartesi günü Kapalı Pazar'da karpuz satan Kadir Demirbaş, yüzde 91'i sudan oluşan karpuz iyi bir A vitamini deposu olduğunu belirterek, "Ramazan ayında, uzun süre susuz kalanların iftar ve sahurda karpuz tüketmesi gerekir. Bunun sebebi bu meyvenin yüzde 91'inin sudan oluşması. Besleyici özelliğe sahip olan karpuzu sahurda tüketebilirsiniz. Sahurda karpuz tükettiğiniz zaman daha az susayıp, daha geç acıktığınızı fark edeceksiniz. Ramazan ayında ağır tatlılar tüketmek yerine karpuz tercih edilebilir" dedi.


Öte yandan Demirbaş, şu an karpuzun yeni yeni çıktığı ve fiyatının yüksel olması sebebiyle dilim dilim sattıklarını ifade etti.

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