Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi, TÜBİAT yarışmasında Türkiye finaline kaldı

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 52'inci düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye finaline kaldı.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden Sena İpçioğlu tarafından, okul öğretmen Sevilay Çakır danışmanlığında sosyoloji alanı finansal okuryazarlık tematik alanında hazırlanan 'Pandemi döneminde lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi' başlıklı proje, Bursa'da düzenlenen yarışmada 'Bölge sosyoloji' alanı birincisi seçildi. Bunun akabinde Türkiye finaline kalmayı hak eden okul, Bilecik'i temsil edecektir.

Öte yandan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğrenci, öğretmen ve okul yönetimini makamında kabul ederek, başarıların devamını diledi.