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Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde büyük bir başarı daha

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde öğrenim gören 2 öğrenci, bu yıl 52’inci düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında dereceye girdiler.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde öğrenim gören 2 öğrenci, bu yıl 52'inci düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında dereceye girdiler.


52. TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali'nde - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu'nun hazırladığı "Finansal Okuryazarlık" isimli projesi Türkiye 3'üncüsü oldu.


Öte yandan proje danışmanı okulun öğretmenlerinden Sevilay Çakır'ın yaptı.

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