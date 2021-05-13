Refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başladı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bitki alım ihalesinden sonra gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından ağaçlandırma çalışmaları başladı. Sulama sistemleri yer altına alınan ve ışıklandırma çalışmaları da tamamlanan refüjler, gerçekleştirilecek bitkilendirme ve yeşillendirme çalışmaları sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından ayrıca Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önünde yer alan dikey bahçede de temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları Akasya Altı mevkisi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında gerçekleştirilecek.