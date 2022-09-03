Rekolte geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Tarım Arazilerinin Geliştirilmesi Projesi" ile rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını vurguladı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş 2022 yılında gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Bulunduğumuz yıl hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 50 hibeli olarak bin dekarlık dane mısır tohumu dağıtılmıştı. Proje sonuçlarını yerinde denetleyen İl Müdürü Yoldaş Merkez ilçeye bağlı Kızıldamlar köyü çiftçilerinden Mustafa Gezen ile sohbet ederek rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını söyledi.