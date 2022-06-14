Rektör Beydemir, ADIM üniversiteleri toplantısına katıldı

Dr. Şükrü Beydemir, ADIM Üniversiteleri Birliğinin toplantısına katıldı. Toplantıda üniversite düzeyinde yaşanan problemlere ortak çözümlerin bulunması konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısına katıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantılarda Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. İdari Grup Toplantılarına ise Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Önder Gökmen Yıldız, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Neim Kahveci, Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, Personel Daire Başkanı Akif Tetik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Özgür Çevik, Hukuk Müşaviri Emine Temiz ve Kütüphaneci Eyüp Ulugöl katıldılar.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımı ile gerçekleşen toplantılarda, ADIM Üniversitelerini oluşturan 19 üniversite arasında bilgi paylaşımı ve üniversite düzeyinde yaşanan problemlere ortak çözümlerin bulunması konusunda görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitelerarası eğitim- öğretim, Ar-Ge, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği konuları ele alındı.