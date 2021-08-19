Rektör Beydemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini anlattı

Dr. Şükrü Beydemir, özel bir televizyon kanalında üniversitelerin çalışmaları ve yapılan projeleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Beydemir, özel bir televizyon kanalının konuğu olurken, ekranlarında canlı olarak yayınlanan programda üniversitede yapılan akademik çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Beydemir ayrıca, Bilecik ili hakkında ulaşım, barınma, sosyo-kültürel yaşantı gibi konularda da izleyicileri bilgilendirdi. Kentin sanayici ve iş insanlarına üniversiteye vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Beydemir, dış paydaşlarımızla birlikte üniversitemizi gelecek vizyonuna ulaştırma hedeflerinden bahsetti.